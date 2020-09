Etwa der FC Chelsea. Es ist erst drei Jahre her, dass die Blues ihre letzte Meisterschaft gewannen, aber die erdrückende Dominanz Liverpools und Citys der letzten Jahre wirkt schon jetzt wie eine neue Ära. Weswegen man an der Stamford Bridge klotzt statt kleckert. Und absolute Fantasiesummen in den Kader pumpt. Kai Havertz' Ablöse kann per Boni noch auf 100 Millionen Euro anwachsen.