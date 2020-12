DFB-Direktor Oliver Bierhoff kündigte für die Pressekonferenz einen kämpferischen Löw an. "Auf jeden Fall. Sonst würde er nicht weitermachen, wenn er keine Energie hätte und keine Wut im Bauch", sagte Bierhoff am Sonntag bei Sky. Er habe aber auch einen "nachdenklichen" Löw gehört, als dieser vergangenen Montag vor der DFB-Spitze um weiteres Vertrauen in seine Arbeit geworben hatte - und dieses ausgesprochen bekam.