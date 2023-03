Le Figaro: "Ein weiteres europäisches Fiasko für Paris."



L'Equipe: "Am Fuße eines Gipfels in der Allianz Arena am Mittwoch blieb PSG ganz unten am Pass, die Beine abgetrennt von einem Bayern München, das zwar nicht gerade knallig, aber reif genug spielte, um es zu vernichten. (...) Paris wartete darauf, dass die Flammen von Mbappé und Messi das Blatt wenden würden, aber beide Genies blieben in ihrer Kiste."



Le Parisien: "Diese Mannschaft jagt niemandem Angst ein. Doch trotz der erneuten Klatsche - die Revolution muss warten. Das Aus in der Champions League gegen Bayern München bringt PSG wieder in eine Situation, die es schon oft erlebt hat. Die Zukunft des Vereins und der Vereinsführung hängt mehr denn je von den Entscheidungen Kylian Mbappes ab."



Le Monde: "Es wird ein Saisonende ohne Reiz - Fraglich, ob die Kataris und Kylian Mbappe sich das erneut bieten lassen."



Libération: "Auf Wiedersehen Champions League. Vernichtet von den Bayern, ist Paris weiter auf Flop-Niveau."