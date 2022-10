Boykott hin oder her: Nach Großbritannien ist Frankreich das Land, in welches Katar am meisten investiert. Der Golfstaat besitzt in hier Vermögenswerte im Wert von über 25 Milliarden Euro. Und in keiner Stadt wird die Diskrepanz zwischen dem Boykott der WM und den Verbindungen zum Golfstaat so deutlich wie in Paris.