In Berlin hat die BZ sechs öffentliche Orte ausfindig gemacht, in denen das Viertelfinale übertragen wurde. Einer davon ist die Frauenkneipe Begine in Schöneberg, wo pro Spiel etwa 60 Frauen zuschauen. "Wenn es richtig um etwas geht und es fällt das entscheidende Tor nicht, dann ist hier schon richtig knisternde Aufregung im Raum und Geschrei und Gejohle und Beifall" , sagte Begine-Mitarbeiterin Tatjana Eggeling dem RBB. "Alles, was du beim Fußball an Emotionen sonst rauslässt, passiert hier genauso."