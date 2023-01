Die Zeit bis zum Großereignis ist knapp. Am 13. Januar bestreiten die deutschen Handballer ihr Auftaktspiel bei der WM in Polen und Schweden, in Kattowitz treffen sie zunächst auf Asienmeister Katar. Den letzten Feinschliff holt sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gegen Island am Samstag, 15.30 Uhr (ZDF live), in Bremen und am Sonntag, 16.15 Uhr (ZDF live) in Hannover.