Rad-WM 2024 in Zürich: Zeitplan, Favoriten, deutsche Chancen

Das erste und einzige Rennen am Samstag ist das Mixed-Staffel-Zeitfahren der Para-Handbiker. Bis zum 24.09. finden die Einzelzeitfahren in verschiedenen Altersklassen sowie in diversen Para-Wettbewerbsklassen statt. Das ZDF überträgt am Sonntag ab 12:00 das Zeitfahren der Frauen Elite & U23 und ab 14:00 das Rennen der Männer Elite . Am 25.09 wird das Mixed-Staffel-Zeitfahren ausgetragen, danach stehen die Straßenrennen auf dem Programm.