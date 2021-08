Am Samstag führt das dritte Teilstück das Peloton über 193 großenteils flache Kilometer von Ilmenau nach Erlangen (live im ZDF). Einzig zum Start muss das Feld einen 5,4 km langen Anstieg mit einer durchschnittlichen Steigung von 3,5 Prozent bewältigen. Die diesjährige Deutschland-Tour endet am Sonntag nach 722 km und vier Etappen in Nürnberg, nachdem das Rennen Station in vier Bundesländern gemacht hat.