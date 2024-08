Deutschland Tour: Milan gewinnt auch die erste Etappe

Ausreiß-Versuch von deutschem Trio

Auch am Freitag wird es wellig

In Schweinfurt fällt der Startschuss zur Deutschland-Tour. Eine neue Generation deutscher Radprofis will bei dieser fünftägigen Rundfahrt auf sich aufmerksam machen.

Am Freitag steht bei der Deutschland Tour ein ähnliches Streckenprofil wie am Vortag bevor. Die Rennfahrer müssen 174,6 Kilometer zwischen Heilbronn und Schwäbisch Gmünd bewältigen. Die 39. Deutschland-Rundfahrt endet am Sonntag in Saarbrücken.