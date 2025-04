Radsport-Monument: Pogacar gewinnt Flandern-Rundfahrt

Entscheidende Pogacar-Attacke 19 Kilometer vor dem Ziel

19 Kilometer vor dem Ziel setzte Pogacar am Oude Kwaremont die entscheidende Attacke und ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen. Damit revanchierte sich Pogacar auch für den Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo, als er im Duell mit van der Poel das Nachsehen hatte und am Ende Dritter wurde.

Degenkolb nach Massensturz raus

Jan Ullrich ist 25 Jahre nach seinem Toursieg zurück in Paris - als persona non grata. In Rostock erinnert er sich an seine Kindheit: Leistungssport und Suche nach der Vaterfigur.

20.07.2024 | 46:02 min