Norweger Drege stirbt nach Sturz bei Österreich-Rundfahrt

Die Königsetappe der Österreich-Rundfahrt ist am Samstag von einem Todesfall überschattet worden. Der norwegische Radprofi André Drege ist nach Angaben des Veranstalters auf der Abfahrt vom Großglockner zu Fall gekommen und starb an seinen Verletzungen. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist bislang nicht bekannt. Drege war offenbar in einer Ausreißergruppe unterwegs.