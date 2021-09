Beim Einzelzeitfahren der Straßenrad-WM am Sonntag und dem Zeitfahr-Mixed-Wettbewerb am Mittwoch will Martin noch einmal angreifen: "Mein erklärtes Ziel ist eine Medaille." Die Strecke in Flandern liege ihm, und so sagt er mit Blick auf Gold: "Sag niemals nie."