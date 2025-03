Radsport: Tour de France 2027 startet in Schottland

Tour-Starts im Ausland sind mittlerweile eher Regel als Ausnahme. Die vergangenen Ausgaben wurden in Kopenhagen (2022), Bilbao (2023) und Florenz (2024) gestartet. In diesem Jahr wird das Peloton in Lille auf die dreiwöchige Reise geschickt, 2026 geht es in Barcelona los. Die letztjährige Tour de France gewann der Slowene Tadej Pogacar