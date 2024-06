Tour de France: Bardet feiert Ausreißer-Sieg bei 1. Etappe

Zum ersten Mal startete die Tour in Italien . Und das erste von insgesamt 21 Teilstücken hatte es nicht nur wegen der 3.600 Höhenmeter in sich, die es zuvor laut der Organisatoren zum Start nie zuvor gegeben hatte. Die hohen Temperaturen zehrten an den Kräften der Fahrer. Teils wurden an die 38 Grad auf der Strecke gemessen.