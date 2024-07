Tour de France: Bauhaus Zweiter bei Sieg von Philipsen

Ackermann in Nimes auf Rang sechs

Pogacar in Gesamtwertung weiter vorne

Jan Ullrich ist 25 Jahre nach seinem Toursieg zurück in Paris - als persona non grata. In Rostock erinnert er sich an seine Kindheit: Leistungssport und Suche nach der Vaterfigur.

13.07.2024 | 46:02 min