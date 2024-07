Dritter Gesamtsieg: Tadej Pogacar gewinnt die Tour de France

Tadej Pogacar hat die Tour de France und damit als erster Radprofi seit 26 Jahren das Double aus Tour und Giro d'Italia gewonnen. Der Slowene sicherte sich den Gesamtsieg am Sonntag in Nizza vor dem dänischen Titelverteidiger Jonas Vingegaard. Im Mai hatte Pogacar bereits die Italien-Rundfahrt gewonnen.

Zeitfahren klare Sache für Pogacar

Tadej Pogacar steht vor dem dritten Gesamtsieg bei der Tour de France. In den Alpen baute der Slowene seine Führung eindrucksvoll aus.

Das Trikot des besten Bergfahrers sicherte sich Olympiasieger Richard Carapaz als erster Ecuadorianer. In der Wertung für das Grüne Trikot des punktbesten Profis gab es in Biniam Girmay aus Eritrea ebenfalls einen Premieren-Sieger. Zeitfahr-Weltmeister Evenepoel sicherte sich bei seiner ersten Tour-Teilnahme das Weiße Trikot des besten Jungprofis.

Siebter Profi mit Double aus Giro und Tour

Pogacar war am Sonntag bereits mit einem Vorsprung von über fünf Minuten vor Vingegaard in das Einzelzeitfahren gegangen. Auf dem enorm anspruchsvollen Kurs von seiner Wahlheimat nach Nizza geriet der Gesamtsieg nie in Gefahr, stattdessen baute der 28-Jährige seinen Vorsprung sogar noch aus.