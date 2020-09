Dem Gedankenspiel der Ministerin und einiger Profis erteilte Tour-Chef Christian Prudhomme nun eine Absage: "Die Tour findet nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, sagte Prudhomme dem Internetportal "Sports-Auvergne.fr". In der Diskussion sei vielmehr eine Verschiebung des Rennens, so der Tour-Direktor. Noch aber wollen die Veranstalter am Starttermin 27. Juni in Nizza festhalten.