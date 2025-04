Radsport: Ostdeutschland will die Tour de France 2030

Dass die Tour de France im Ausland startet, ist mittlerweile keine Ausnahme mehr. 2026 etwa startet die Frankreich-Rundfahrt in Barcelona, 2027 in Schottland. Im Jahr 2030 soll das wichtigste Etappenrennen der Welt in Deutschland starten, genauer: in Ostdeutschland. Dieses Ziel des neu gegründeten Vereins "Grand Depart Allemagne" wurde von der Bundeshauptversammlung von German Cycling (ehemals Bund Deutscher Radfahrer) mit überwältigender Mehrheit angenommen und die Unterstützung dafür zugesichert.