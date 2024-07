Primoz Roglic gibt bei Tour de France auf

Primoz Roglic kommt nach seinem schweren Sturz bei der Tour de France mit Blessuren ins Ziel in Villeneuve-sur-Lot.

Roglic auf 12. Etappe schwer gestürzt

Wie der Rennstall am Freitag mitteilte, tritt der Kapitän aufgrund der Blessuren von seinem schweren Sturz am Vortag nicht mehr zur 13. Etappe der Frankreich-Rundfahrt an. Die Hoffnungen des Teams auf einen Podiumsplatz sind damit endgültig dahin.