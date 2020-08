Die Fahrer werden sich zwischen den Etappen nur in der sogenannten Teamblase aufhalten, in den Hotels und in ihren Bussen. Sie müssen nach zwei Eingangstests auch an den zwei Ruhetagen die Corona-Kontrolle passieren. Mehr als zwei positive Fälle in einem Team sollen zum Ausschluss der gesamten Mannschaft führen. Die Auflagen gelten auch für die Betreuer, die selbst in ihren Begleitfahrzeugen Masken tragen müssen.