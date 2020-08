Der Berliner, ebenfalls in hervorragender Form, knallte beim parallelen Rennen "Il Lombardia" gegen ein unbefugt auf die Strecke fahrendes Auto. Mit einem Schlüsselbeinbruch fuhr Schachmann noch als Siebter ins Ziel. Der diagnostizierte glatte Bruch lässt sogar noch hoffen, dass Schachmann in zwölf Tagen am Start der Frankreich-Rundfahrt in Nizza stehen könnte.