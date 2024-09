Rad-WM in Zürich: Pogacar neuer Weltmeister auf der Straße

Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat seine herausragende Saison mit seinem ersten WM-Titel gekrönt. Der 26-jährige Slowene gewann am Sonntag in beeindruckender Manier das Straßenrennen in Zürich und feierte nach dem Gewinn des Giro d'Italia und der Tour de France seinen dritten großen Titel des Jahres.