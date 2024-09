Radsport-WM: Tadej Pogacar ist der Favorit im Straßenrennen

Pogacar hat bisher 85 Karriere-Erfolge eingefahren, allein in diesem Jahr gelangen ihm 22 Siege. Das ist ein sensationeller Wert, den ein Großteil der aktuellen Profis in ihrer gesamten Karriere nicht erreichen dürfte. Dem Slowenen gelang 2024 unter anderem erstmals seit 1998 das seltene Double aus Giro und Tour-Triumph, vor 26 Jahren schaffte dies in der Epo-Hochdopingphase der umstrittene Marco Pantani. Pogacar gewann in beiden Rennen jeweils sechs Etappen.