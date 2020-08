Rangnick sieht die Siegchancen bei 50:50, ist sich aber sicher, dass beide "alles abfeuern werden, was in ihnen steckt". Aufgrund der herausragenden Offensivreihen werde entscheidend sein, wer einen Tick besser verteidigt. Dabei schlägt Rangnicks Herz einen Tick mehr in Richtung Paris Saint-Germain mit Neymar und Co., da dort mit Tuchel und seinem Co-Trainer Zsolt Löw zwei ehemalige Weggefährten an der Seite stehen.