Die Rallye Dakar gilt als prestigeträchtigste Offroad-Veranstaltung im Motorsport. Erstmals fand das Event 1978 als Verbindungsrennen von Paris nach Dakar statt, später wurde es an Länder in Südamerika vergeben. Seit 2020 findet die Rallye in Saudi-Arabien statt.



Die Fahrer treten bei dem Event in mehreren Fahrzeugkategorien an. Neben Autos können somit auch Piloten in Offroad-Buggys, auf Motorrädern oder in modifizierten Lkw am Rennen teilnehmen.