Nach der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten vor knapp einem Jahr haben sich weltweit Menschen an Protesten einer erstarkten Black-Lives-Matter-Bewegung beteiligt. Auch schwarze Athletinnen und Athleten in Deutschland, sie selbst nennen sich kurz PoC oder BPoC - für (Black and) People of Color, (Schwarze) und Menschen von Farbe.