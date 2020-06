Was 1968 noch ein Skandal war, könnte bald erlaubt sein, ginge es nach dem US-Verband. Damals protestierten die US-Athleten Tommie Smith (M) und John Carlos (r) mit hochgereckten Fäusten gegen Rassismus.

Quelle: picture-alliance / United Archives/TopFoto

Das Komitee will sich dafür stark machen, dass US-Athleten politische Botschaften international verbreiten dürfen. Man werde eine von Athleten geführte Arbeitsgruppe einsetzen und die eigenen Regeln infrage stellen, die Hürden für den Fortschritt darstellten. "Inklusive eures Rechts, zu protestieren", hieß es in einem Schreiben des Verbands an die US-Sportler, über das die "Washington Post" berichtete. "Wir werden uns auch global für eine Veränderung einsetzen", hieß es zudem.