3:3 gegen Leipzig: Wie sich Bayern als So-gut-wie-Meister feiert

Gebremste Freude bei den Bayern

FC Bayern unter Tuchel titellos

Andererseits waren die Münchner sportlich nicht unbedingt als Favorit in die Saison gegangen nach der Spielzeit 2023/24, in der sie erstmals seit zwölf Jahren gänzlich ohne Titel und fußballerisch vieles schuldig geblieben waren.

Bayern zufrieden mit Kompany

Nur zwei Niederlagen in der Bundesliga stehen bislang in der Bilanz, so wenige wie zuletzt in der Saison 2016/17 unter Carlo Ancelotti.