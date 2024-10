Champions League: Leipzig verliert, Liverpool nun Zweiter

RB Leipzig wartet in der Fußball-Champions-League weiter auf den ersten Punktgewinn. Am 3. Spieltag verlor das Rose-Team mit 0:1 gegen Premier-League-Spitzenreiter FC Liverpool.

RB Leipzig nutzt gegen die Reds seine Chance nicht und unterliegt mit 0:1. Nach der dritten Pleite im dritten Königsklassen-Spiel stehen die Sachsen nun schwer unter Zugzwang. 23.10.2024 | 2:59 min

RB Leipzig bleibt in der Champions League auch nach dem dritten Spiel punktlos. Das Team von Trainer Marco Rose verlor am Mittwoch gegen den FC Liverpool mit 0:1 (0:1). Zuvor hatten die Sachsen bereits die schwierigen Auftakt-Aufgaben bei Atletico Madrid sowie gegen Juventus Turin verloren und weilen nun weiterhin ohne Zähler im Tabellenkeller.

Darwin Nunez (27.) brachte RB mit seinem Tor die bittere Niederlage bei. Im Kampf um die K.o.-Runde gerät die Rose-Elf immer mehr unter Druck. Im kommenden Auswärtsspiel bei Celtic Glasgow am 5. November sollten die ersten Punkte folgen, um in der zweiten Hälfte der Ligaphase mindestens noch den Sprung unter die Top 24 und damit in die Play-offs zu schaffen.

Leipzig nur mit einem Wechsel in der Startelf

"Ich werde alles machen, aber nicht Kloppo anrufen. Der braucht mal seine Ruhe", hatte Rose zuvor über Ex-Liverpool-Coach Klopp gesagt, der ab Januar Fußball-Chef bei Leipzigs Hauptsponsor Red Bull wird. Rose machte zuletzt aber auch nicht den Eindruck, Hilfe zu benötigen, lief es in der Bundesliga doch wie geschmiert. Folglich brachte er im Vergleich zum 2:0 beim FSV Mainz 05 auch lediglich Benjamin Henrichs für den an Magen-Darm erkrankten Lukas Klostermann in die Startelf.

Und trotz des Wechsels stand die RB-Abwehr zunächst kompakt gegen die Sturmreihe um Superstar Mohamed Salah. Bei hohem Liverpooler Ballbesitz hielt Leipzig in den Zweikämpfen aggressiv dagegen - und fand in seinen Kontern blitzschnell die Tiefe. Amadou Haidara (14.) prüfte zunächst Reds-Keeper Caoimhin Kelleher, fünf Minuten später verpasste Benjamin Sesko (19.) nach einem wilden Ausflug des irischen Torwarts die Führung per Schlenzer nur knapp.

Liverpools Führung erwischt Leipzig kalt

Und RB traf sogar wenig später! Nur stand Lois Openda (26.) bei seinem strammen Schuss im Abseits. Nur eine Minute später drückte Nunez einen Kopfball von Salah über die Linie drückte und erwischte Leipzig kalt. Die Sachsen wurden nun kaum noch selbst gefährlich, während sie Torwart Peter Gulacsi im Spiel hielt. In höchster Not lenkte der Ungar erst einen Kopfball von Nunez (32.), dann einen von Virgil van Dijk (37.) über sein Tor.

Unmittelbar nach der Pause konnte sich Leipzig einmal mehr bei Gulacsi bedanken, als er nach einem Patzer der RB-Abwehr aus kurzer Distanz gegen Cody Gakpo (49.) klärte. Zwar steigerten sich die Leipziger danach wieder ein wenig und bekamen mehr Zugriff auf das Spiel, aber trotzdem fiel es ihnen lange sichtlich schwer, sich Großchancen zu herauszuspielen.

Leipziger Schlussoffensive zu spät

Doch kurz nachdem Liverpools Alexis Mac Allister (70.) fast erhöhte und die Latte traf, drehte RB plötzlich auf. Quasi aus dem Nichts tauchte Sesko (72.) vor Kelleher auf - der Schlussmann rettete gerade so. Und tat es rund eine Minute später gleich noch einmal, als er einen sehenswerten Schuss von Xavi entschärfte. Der vermeintliche Ausgleich von Openda (83.) zählte aufgrund einer Abseitsposition nicht. Gulacsi parierte am Ende noch stark gegen Gakpo (89.).

