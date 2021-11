Christopher Nkunku brachte Leigzig in Führung (8.). Vier Minuten später hätte André Silva auf 2:0 stellen müssen, scheiterte aber mit seinem Elfmeter an PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma. Georginio Wijnaldum drehte mit seinen Toren in der 21. und 40. Minute die Partie zunächst zugunsten der Pariser. Dominik Szoboszlai schaffte mit seinem Elfmeter aber noch den Ausgleich (90.+2). Ein Punktgewinn, der den Leipzigern nichts nützt, da Manchester City gegen den FC Brügge gewann (4:1).