Schalke 04 hat sich auch im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Manuel Baum wie ein Absteiger präsentiert. Die Knappen konnten im Auswärtsspiel am Sonntag dem Favoriten RB Leipzig nur eine halbe Stunde Paroli bieten, am Ende stand ein auch in der Höhe verdientes 0:4 (0:3) auf der Leinwand. Die seit 19 Spielen sieglosen Schalker bleiben mit null Punkten und 1:15 Toren Tabellenschlusslicht der Bundesliga.