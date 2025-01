4:2 in der Bundesliga: RB Leipzig stoppt Werders Höhenflug

Unerwarteter Besuch von Jürgen Klopp

Tags zuvor war Klopp noch beim FC Paris, an dem Red Bull eine Beteiligung besitzt. Ein sonntäglicher Besuch in Leipzig war eigentlich nicht geplant. Dennoch fand sich der 57-Jährige zwischen Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer und dem Technischen Direktor Mario Gomez unter den 47.187 Fans wieder, lächelte in der Halbzeit für einige Selfie-Jäger in die Handykameras.