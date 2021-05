Nur sechs Tage später, am 19. Mai, nominiert Bundestrainer Joachim Löw seinen EM-Kader. Aus dem Dortmunder Kader ist Emre Can in der deutschen Auswahl gesetzt; die Routiniers Marco Reus und Mats Hummels, dessen Rückkehr heiß diskutiert wird, dürften sich Hoffnungen machen, während Julian Brandt, Mahmoud Dahoud und Nico Schulz eher geringe Chancen haben.