Angel Di Maria brachte PSG in der sechsten Minute in Führung. Zehn Minuten später hielt Leipzigs Torwart Peter Gulacsi seine Mannschaft im Rennen, als er einen Elfmeter von di Maria parierte. Christopher Nkunku glich in der 42. Minute für RB aus. Emil Forsberg verwandelte in der 57. Minute einen Elfmeter zum 2:1.