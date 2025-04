Arsenal siegt 2:1: Real fliegt aus der Champions League

Bukayo Saka, der in der ersten Halbzeit mit einem Foulelfmeter kläglich an Real-Keeper Thibaut Courtois gescheitert war (13.), brachte die Engländer in Führung (65.). Vinicius Junior (67.) besorgte den Ausgleich für Real, das in der Schlussphase ohne den angeschlagenen Kylian Mbappé spielen musste. Gabriel Martinelli (90.+3) sicherte Arsenal den Auswärtssieg (ausführlicher Bericht in der Champions-League-Sendung ab 23 Uhr ).