Nur 23 Gegentore in 37 Spielen sind sechs weniger als Liverpool (36 Spiele), neun weniger als der FC Bayern (34) und sogar eines weniger als Paris St. Germain in der abgebrochenen Saison Frankreichs. Garant dafür war auch Torwart Thibaut Courtois, der in seiner zweiten Real-Saison seinen Ruf als Welttorhüter 2018 bestätigte.