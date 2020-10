Auf dem Weg zurück in die Top Acht Europas hat Real Madrid gleich am Anfang einen heftigen Dämpfer erlitten. Die Königlichen, die in den vorangegangenen beiden Champions-League-Spielzeiten jeweils im Achtelfinale gescheitert waren, kassierten zu Hause im ersten Gruppenspiel eine 2:3-Pleite gegen Schachtjor Donezk.