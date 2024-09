1:3 in Champions League: Stuttgart verpasst Coup bei Real

Der erste Spieltag der reformierten Champions League läuft über drei statt wie üblich über zwei Spieltage. Das ZDF sendet deshalb zum Auftakt an zwei Abenden hintereinander: Am Mittwoch, 18. September, von 23.00 bis 0.00 Uhr und am Donnerstag, 19. September, von 23.15 Uhr bis 23.45 Uhr Zudem gibt es auf ZDFheute.de , in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de mittwochs und in dieser Woche auch am Donnerstag ab 23 Uhr ein umfassendes Angebot mit den Zusammenfassungen der Partien sowie drei bis vierminütige Kompakt-Clips mit allen Toren und Highlights.