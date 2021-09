Im Anschluss an das Regionalliga-Spiel zwischen Münster und Essen (2:3) am Dienstagabend ist es zu Fan-Auseinandersetzungen mit insgesamt 30 Verletzten gekommen. 24 Personen wurden demnach im Preußenstadion in Münster vom Rettungsdienst behandelt. Vier Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, zwei wurden notärztlich versorgt, teilte die Polizei mit.