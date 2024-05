Reiten: Jüngel wiederholt Vorjahressieg beim Deutschen Derby

Springreiter Marvin Jüngel gewinnt das Deutsche Derby in Hamburg.

Springreiter Marvin Jüngel hat mit Balou's Erbin seinen Vorjahreserfolg beim 93. Deutschen Derby in Hamburg-Klein Flottbek wiederholt und sicherte sich vor 25.000 Zuschauern erneut das berühmte Blaue Band.

Das Deutsche Spring-Derby aus Hamburg-Flottbek in voller Länge. Kommentator: Hermann Valkyser, Moderation: Kristin Otto.

Nur Jüngel und Tillmann bleiben fehlerfrei

Jüngel und Tillmann waren auf dem schwersten Parcours der Welt als einzige in dem 32-köpfigen Teilnehmerfeld im ersten Durchgang ohne Fehler geblieben. Es waren die Nullrunden 162 und 163 in der 104-jährigen Geschichte des Traditionsturniers. Dritter wurde der Franzose Emeric George auf Dune du Ru.

Wie in jedem Jahr war das Spring-Derby Höhepunkt und Abschluss der Hamburger Woche. Wenige Stunden vor Jüngels erneutem Triumph hatte die Österreicherin Katharina Haas im Dreier-Finale mit Pferdewechsel die Blaue Schleife in der Dressur gewonnen. Insgesamt verfolgten mehr als 100.000 Zuschauer an den vier Tagen der Derby-Woche die Wettbewerbe.