Mit dem Veranstalter sei das Vorgehen abgesprochen gewesen. Eine Sprecherin des Veranstalters dementierte das am Montag. Der Weltverband FEI habe erst "während der Pressekonferenz im Anschluss an die Medaillenverleihung" erfahren, "dass Gareth Hughes positiv auf Covid getestet worden war", sagte eine Sprecherin. "In Dänemark gibt es derzeit keine staatlichen Covid-19-Beschränkungen und keine Anforderungen für Covid-Tests bei der Einreise in das Land", fügte sie an.