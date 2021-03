Wahrscheinlich schwingt dabei eine Portion Zweckoptimismus mit. In Tokio sollen am 23. Juli die Olympischen Sommerspiele beginnen. Becker muss ein Team aufstellen, seine Reiter brauchen somit Wettkampfpraxis. "Ich bin mir sicher, dass wir trotz allem eine gute Mannschaft zusammenbekommen können", meint er. Falls es gut geht und die Reiterspiele tatsächlich stattfinden, gehen die deutschen Olympia-Pferde vor der Abreise nach Japan in Aachen in Quarantäne, die schon vor dem Herpes Ausbruch Pflicht war.