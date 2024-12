Vorwurf der Tierquälerei: Dujardin für ein Jahr gesperrt

Dujardin selbst hatte zugegeben, dass sie die Person auf dem Video ist und ihr Verhalten unangemessen gewesen sei. Die Goldmedaillengewinnerin von 2012 (Einzel und Mannschaft) und 2016 (Einzel) wurde am 23. Juli vorläufig gesperrt, wodurch sie auch bei den Olympischen Spielen in Paris nicht an den Start gehen konnte.