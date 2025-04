Weltcupfinale in Basel: Dressurreiterin Isabell Werth Zweite

Reit-Weltcupfinale in Basel : Isabell Werth zufriedene Zweite

06.04.2025 | 11:19 |

Dressurreiterin Isabell Werth ist beim Weltcupfinale in Bael auch in der Kür chancenlos geblieben. Weltmeisterin Charlotte Fry aus Großbritannien reitet in einer eigenen Liga.