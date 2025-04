Tierwohl beim Reit-Weltcupfinale: Mehr Schutz für die Pferde

Der Reitsport steht unter Beobachtung, sagt Thomas Straumann, Organisator der FEI World Cup Finals 2025 in Basel. Vor allem in den sozialen Medien kursieren immer mehr Fotos und Videos von Pferden mit aufgesperrten Mäulern, teilweise dunkel verfärbten Zungen und eng zusammen gezogenen Pferdehälsen, die nicht nur von Gegnern des Reitsports kritisiert werden.

Turnierchef setzt auf zusätzliche Beobachter

"Wir als Veranstalter stehen auch in der Verantwortung, wir können ja nicht immer nur auf die "bösen" Reiter zeigen. Sondern wir müssen als Veranstalter auch was tun für den Sport, dass wir besseren Sport, guten Sport haben können", sagt Turnierorganisator Straumann und hat sich mit der Initiative "R-haltenswert" kompetente Unterstützung nach Basel geholt.

Wie reagieren die Aktiven?

Zahlreiche Studien, wie beispielsweise die des schweizerischen Nationalen Gestüts, in der das Verhalten von Dressurpferden untersucht wurde, zeigen, dass viele Pferde im Spitzensport deutliches Konfliktverhalten, also Unwohlsein äußern. Da Pferde keine Lautäußerungen von sich geben, fiel der Blick der Wissenschaftler zum Beispiel auf Öffnen des Mauls und unruhiges Schlagen des Schweifs als Indizien.

Auf all diese Anzeichen wollen die Beobachter achten und auch mögliches Stressverhalten der Pferde dokumentieren. Gleichzeitig streamen Kameras live Bilder aus den Warm-up-Bereichen in die große Turnierhalle. So will Organisator Straumann volle Transparenz erreichen, da jeder Besucher die Vorbereitungen auf den Start verfolgen kann. Turnier-Organisator Thomas Straumann hofft, dass andere Veranstalter seinem Beispiel folgen. "Denn alles, was wir wollen, ist fairer Sport."