Mit einem 2:0 beim TSV 1860 München hatten sich die Schanzer die Chance, um den Aufstieg in die 2. Liga zu spielen, gesichert. Zwischenzeitlich konnten sie am letzten Spieltag sogar auf den direkten Aufstieg hoffen. Mit dem Schwung will Oral nun auch die K.o.-Duelle gegen Zweitligist Nürnberg für sich entscheiden.