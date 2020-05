Das bislang einzige Geisterspiel der Fußball-Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gewinnt am 11. März gegen den 1. FC Köln mit 2:1.

Quelle: dpa

Sollte die Politik am Mittwoch in der Corona-Krise die Freigabe für Geisterspiele erteilen, wird es einen anderen Fußball geben. Das beginnt schon vor dem Anstoß: Gemeinsames Einlaufen mit den Kindern, die sonst von den Profis an die Hand genommen werden, entfällt ersatzlos.