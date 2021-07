Der zweifache Europa- und dreifache Weltmeister Frank Stäbler ist das bekannteste Gesicht im deutschen Ringen. Auch für ihn ist Olympia in Tokio das letzte große Highlight seiner Karriere. Bisher hat er mit Platz fünf in London und Platz sieben in Rio de Janeiro das Olympia-Podest zweimal knapp verpasst. Jetzt will der 31-Jährige, wie Aline Rotter-Focken, zum Abschluss seiner internationalen Karriere eine Olympische Medaille gewinnen.