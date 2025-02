Goldrausch in Whistler: Deutsche Rodler räumen bei der WM ab

"Eine megageile Teamleistung, ich freue mich so und bin happy - ich kann mich nicht erinnern, dass wir in Whistler schon mal so erfolgreich waren", sagte der 47 Jahre alte Leitner. Vor 15 Jahren hatte er bei Olympia in Kanada in seinem letzten Doppelsitzer-Rennen noch einmal Bronze gewonnen. Seit dem Sommer ist der viermalige Weltmeister Nachfolger vom langjährigen Bundestrainer Norbert Loch. Der 62-Jährige hatte sich nach 119 WM- und Olympia-Medaillen verabschiedet, damit sich Leitner im vorolympischen Winter in seiner neuen Rolle einfinden kann.