Den Sonderpreis "Besondere Leistung 2020" erhält Para-Leichtathlet Mathias Mester. Dem kleinwüchsigen Speerwerfer sei es gelungen, in einem für uns alle schwierigen Jahr mehrfach ein Lächeln in die Gesichter zu zaubern, erklärt der Deutsche Behindertensportverband (DBS). "Er ist eine wunderbare Inspiration für Menschen mit und ohne Behinderung", so DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher.

Bildquelle: Jens Büttner/dpa